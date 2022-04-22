Зараз державний бюджет України фінансує лише дві групи видатків - армію і соціальне забезпечення.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко впевнений, що Україна отримає потрібне фінансування у $7 млрд щомісяця на покриття першочергових витрат державного бюджету.

Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Лише мова йде про те, з яких джерел це буде фінансуватися. Світове співтовариство розуміє, що ми маємо бути фінансовані. Я б сказав, що ми зараз бачимо, наприклад, у Вашингтоні і те, що після того було засідання Великої сімки, ми розуміємо, що навіть є конкуренція, хто дає кошти для України, бо і Велика сімка хоче мати лідируючу роль у цьому, і Міжнародний валютний фонд займається цим, і окремі країни хотіли би бути лідерами в фінансуванні України. Питання вирішено принципово. Єдине, що обговорюється, від кого це буде йти", - сказав Устенко.

Також він додав, що позиція України полягає в тому, що це мають бути перш за все грантові кошти, які не потрібно буде повертати.

Крім цього, Устенко зауважив, що зараз державний бюджет України фінансує лише дві групи видатків - армію і соціальне забезпечення. Проте через агресію Росії наша держава не має достатніх джерел для наповнення бюджету, щоб самостійно покрити ці виплати.

"Не дивлячись на те, що видатки зменшилися, надходження також зменшилися. Дірка все одно $7 млрд. Тому коли президент звертався до міжнародного фінансового співтовариства, він говорив про те, що має надане фінансування, щоб перекривати цей дефіцит", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що щомісячно 7 млрд євро витрачається на усі заробітні плати, виплати, соцпідтримку з бюджету.

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