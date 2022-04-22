За його словами, російсько-українські переговори "просуваються повільно".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що знищення українських військових на заводі "Азовсталь" у Маріуполі поставить крапку в переговорах з Москвою.

На прес-конференції за підсумками переговорів з Міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді в п'ятницю, 22 квітня, Лавров заявив, що "Росія ніяких ультиматумів не потерпить", в тому числі від України.

"Росія ніяких ультиматумів не терпить. І я не можу кваліфікувати заяви президента Зеленського. Я не впевнений, що він розуміє, про що йде мова", — сказав Лавров.

Він підкреслив, що російсько-українські переговори "просуваються повільно". За словами Лаврова, вони застопорилися після того, як Київ вирішив не реагувати на передані йому російські пропозиції.

Як писав УНІАН, Володимир Зеленський заявив, що якщо Російська Федерація винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх переговорах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями і нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", — сказати Зеленський.

Нагадаємо, раніше Путін наказав Шойгу скасувати штурм "Азовсталі" в Маріуполі, але війська РФ продовжують атаки.

Радник голови офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів.

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