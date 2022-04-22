На думку канцлера Німеччини, ембарго на російський газ призведе до глобальної кризи.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel.

"Йдеться про те, що ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і фабрик, які ніколи більше не зможуть відкритися. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи і дуже пошкодило б можливості фінансування відновлення України", - сказав він.

За словами Шольца, унаслідок ембарго виникне глобальна кризова ситуація, якої Німеччина собі "дозволити не зможе".

Крім цього, за його словами, він не бачить, що газове ембарго зможе покласти край діям Росії в Україні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні не потрібен російський газ, але Європа залежить від нього.