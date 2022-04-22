Перша нарада відбулася під ранок 24 лютого.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів про першу нараду з президентом Володимиром Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню "Українська правда".

За його словами, тієї ночі о 3:40 вторгнення почалося на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку наступ був всюди.

"Вторгнення почалося о 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання "республік" забрати їх в межах областей. Але потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь", - сказав він.

Рано вранці вже відбувалася нарада у президента.

"Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося... Каже: "Ну що? Будемо боротися!", - розповів Данілов.

Вже о 5:30 було скликане термінове засідання РНБО, проекти рішень були заготовлені.

Раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що востаннє бачила свого чоловіка Володимира Зеленського в білій сорочці ще 24 лютого.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою та п'ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи... Чоловіка поруч в ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це останній раз він надів костюм та білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці".) "Почалося", - все, що сказав", - згадувала Олена Зеленська в інтерв'ю Vogue.

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