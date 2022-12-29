У Миколаївській області енергетики застосували аварійні відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомляє "Миколаївобленерго".
"Ворог атакує. У Миколаївській області аварійне відключення електроенергії. Зберігаємо спокій! І захисники, і енергетики працюють!", - йдеться в повідомленні компанії.
Слід зазначити, що раніше сьогодні в Миколаївській області планували, але потім скасували застосування аварійних відключень.
Відключення світла через ракетну атаку 29 грудня
Вранці 29 грудня російські війська завдали чергового ракетного удару по об'єктах української енергетики. Згідно з даними Міненерго, найсильніше постраждала інфраструктура на заході країни, а також в Одеській та Київській областях.
За словами Віталія Кличка, столицю було знеструмлено на 40%. Однак найбільші проблеми виникли у Львівській області і в самому Львові, де без світла опинилися 90% абонентів.