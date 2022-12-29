Російський агресор продовжує атакувати південні регіони, через що порушена стабільність енергосистеми.

У Миколаївській області енергетики застосували аварійні відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомляє "Миколаївобленерго".

"Ворог атакує. У Миколаївській області аварійне відключення електроенергії. Зберігаємо спокій! І захисники, і енергетики працюють!", - йдеться в повідомленні компанії.

Слід зазначити, що раніше сьогодні в Миколаївській області планували, але потім скасували застосування аварійних відключень.

Відео дня

Відключення світла через ракетну атаку 29 грудня

Вранці 29 грудня російські війська завдали чергового ракетного удару по об'єктах української енергетики. Згідно з даними Міненерго, найсильніше постраждала інфраструктура на заході країни, а також в Одеській та Київській областях.

За словами Віталія Кличка, столицю було знеструмлено на 40%. Однак найбільші проблеми виникли у Львівській області і в самому Львові, де без світла опинилися 90% абонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: