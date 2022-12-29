Тепло і воду місто подає в штатному режимі, крім будинків, де знеструмлені котельні.

Через сьогоднішню ракетну атаку в Києві 40% споживачів залишилися без електрики. Енергетики працюють над відновленням електропостачання столиці.

Як повідомили у КМДА з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка, місто частково знеструмлене і зв'язку з необхідними заходами безпеки, що вживаються енергетиками під час повітряної тривоги.

"Тепло і воду місто подає в штатному режимі - крім будинків, де знеструмлені котельні", - заявив Кличко.

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Обстріл 29 грудня:

З 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України.

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