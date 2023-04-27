Це треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях.

Влітку в Україні знову може виникнути дефіцит електроенергії. Після масованих ракетних обстрілів української інфраструктури російськими окупантами, енергетична система все ще перебуває у складному становищі.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону. За його словами, дефіцит електроенергії є сезонним явищем, однак зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

"Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - додав Кудрицький.

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Українська енергетика

Як повідомляв УНІАН, з 12 лютого дефіциту потужності в енергосистемі України не виникало.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що економія електроенергії важлива завжди, в цьому Україна наближаємося до європейських стандартів.

За словами президента Володимира Зеленського, українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.

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