Через падіння споживання виробники електрики не можуть заробляти достатньо коштів на її продажу.

Енергетичним компаніям потрібні кошти для підготовки до проходження наступної зими, оскільки ворог зруйнував інфраструктури на 10 млрд доларів.

Про це заявив генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва, коментуючи необхідність підвищення тарифів на електроенергію.

Він зазначив, що збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти природним чином, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть в силу зменшення споживання, а зобов'язань з підготовки до наступної зими мають набагато більше.

Відео дня

"Ситуація на ринку електричної енергії зараз не надто сприятлива: внутрішній попит відновився не сповна, а в енергосистемі значний профіцит. Українським енергетикам при такій ситуації ніде брати кошти на відновлення. Щоб накопичити ресурси, їм треба продати мінімум на 30% більше щомісяця", - повідомив Гавва.

За його словами, вже з середини лютого українська енергосистема є профіцитною. Тому, на ринку "на добу вперед", який є індикативом для всього ринку електричної енергії України, в першому кварталі 2023 року реалізовано на 31,77% менше заявленого обсягу продажу електроенергії.

"Частково вирішити проблематику з ліквідністю державних компаній має нещодавно відкритий експорт. Отримані від продажу електроенергії кошти, а середні ціни на спотовому ринку України в першому кварталі 2023 року були нижче середніх цін в суміжних країнах ЄС в 1,7 разів, енергетики зможуть направити на підготовку до наступної зими", - констатував керівник "Оператора ринку".

Ситуація з тарифами під час війни

В Україні тариф на електроенергію для населення суттєво не змінювався з березня 2017 року.

Зараз для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 гривень – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

24 березня 2023 року уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 30 Квітня.

Станом на 20 квітня 2023 року Україні потрібно було більше $1 мільярда на відновлення енергосистеми.

Вас також можуть зацікавити новини: