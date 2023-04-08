Володимир Кудрицький зазначив, що це не лише спосіб допомоги енергосистемі, а й засіб зменшення рахунків за електроенергію.

Економія електроенергії важлива завжди, в цьому Україна наближаємося до європейських стандартів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Економія актуальна завжди. І проблема не тоді, коли електроенергії багато, а тоді, коли її мало. І ми вже всі з вами це відчули на своєму досвіді цієї зими. І тому заклик до економії залишається релевантним завжди", - зазначив він.

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За словами Кудрицького, треба пам'ятати, що економія електроенергії це не лише допомога енергосистемі, а й є способом зменшення платіжок.

"Після цієї зими українські споживачі знають досить багато про методи економії й ми в цьому плані вимушено, але все ж таки наблизилися до європейських стандартів", - додав очільник "Укренерго".

Кудрицький підкреслив, що незалежно від того, у якому стані енергосистема та скільки доступно енергії економити - це завжди хороша ідея.

Ситуація з електроенергією в Україні - деталі

Російські війська з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Внаслідок цього в енергосистемі України виникав дефіцит електроенергії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок ракетних та дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

З 12 лютого, за даними "Укренерго", дефіциту потужності в енергосистемі України не виникало.

Україна відновить експорт електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє експортні поставки в умовах профіциту генеруючої потужності.