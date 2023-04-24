Зеленський провів спеціальну нараду, де обговорювалось це питання.

Українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.

У вечірньому зверненні 24 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні провів у Житомирській області спеціальну координаційну нараду. На ній порушували питання про відновлення області й всієї енергосистеми України.

"Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими", - додав український лідер.

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Стан української енергетики

На думку деяких експертів, росіяни в наступний опалювальний сезон можуть знову спробувати занурити Україну в темряву. Можливі ракетні атаки можуть планувати на жовтень та листопад 2023 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що з жовтня 2022 року окупанти ракетними ударами вразили 24 об'єкти генерації і половину трансформаторів. Тепер Україні потрібно понад 1 мільярд доларів на термінове відновлення енергосистеми до зими.

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