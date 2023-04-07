Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури.

Енергосистема з запасом забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб споживачів по всій Україні.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Генерація з запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.

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При цьому триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. - у Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Енергосистема України

Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були нанесені агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

Станом на ранок понеділка, 3 квітня, через негоду в Київській та Одеській областях були знеструмлені майже 6 тисяч абонентів.

5 квітня 2023 року НЕК "Укренерго" попередило про те, що в Житомирській області можливі обмеження поставок електроенергії через навантаження на обладнання, яке обстріляли російські окупанти.

В "Укренерго" закликають українців економно споживати електроенергію та рівномірно розподіляти користування потужними приладами.

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