Євросоюз може ввести заборону на інвестиції в російську гірничовидобувну промисловість.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Єврокомісія може в рамках дев'ятого пакету обмежень ввести санкції проти гірничовидобувної промисловості країни-агресора.

Як повідомляє The Financial Times, Євросоюз може ввести заборону на інвестиції в російську гірничодобувну промисловість.

Як зазначається в матеріалі, для декількох типів сировини можуть бути зроблені винятки, однак, які саме, поки не зрозуміло.

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Окрім того, ЄС також може встановити заборону на транзакції з трьома російськими банками та ввести експортний контроль за технологіями, які агресор може використовувати для військового виробництва. Під персональні обмеження можуть потрапити близько 180 фізичних осіб.

Нафтові санкції проти Росії:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

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