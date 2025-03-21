Пропонується використання українських газових сховищ.

Європейський Союз обговорює план використання величезних підземних сховищ газу України для врегулювання її давнього конфлікту зі Словаччиною.

Пропозиція, вперше обговорена європейськими комісарами під час візиту в Україну минулого місяця, спрямована на те, щоб пом'якшити невдоволення Словаччини втратою доходів від транзиту газу після припинення газової угоди між Україною і Росією в січні, пише Politico.

Ця схема дозволить уникнути необхідності купувати газ у Росії, що явно суперечить плану блоку REPowerEU, спрямованому на поетапну відмову від імпорту з Москви до 2027 року. Натомість Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини і зберігатиме до 10 мільярдів кубометрів газу у своїх сховищах.

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Потім цей газ транспортуватиметься через словацькі трубопроводи в Угорщину та інші країни в зимовий період, коли попит на нього зростає.

Пошук рішення

Раніше ЄС уже наголошував на вигодах від повного використання українських підземних сховищ газу, найбільших у Європі, які теоретично можуть вмістити чверть від поточних резервних потужностей усього "європейського блоку".

"Ми повністю задіємо величезні газові сховища України, 80% яких розташовані поблизу кордонів країн ЄС", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І додала, що це не тільки принесе Україні дохід, а й призведе до підвищення енергетичної безпеки України та ЄС.

Крім того, пропозиція Європи дасть змогу уникнути складнощів, пов'язаних з альтернативним варіантом, який раніше пропонувала Словаччина - імпортувати газ з Азербайджану.

Деякі країни ЄС вже підтримують нову ініціативу, заявляючи, що будь-які рішення, які призводять до зниження залежності від російського газу і нафти, завжди кращі за ті, що цього не роблять. ЗМІ повідомляє, що міністерство енергетики України та міністерство економіки Словаччини відмовилися від коментарів.

Які можуть бути проблеми з цим планом

План використання українських сховищ стикається з низкою логістичних труднощів - і може виявитися нереалістичним.

Провідна експертка з газового ринку в консалтинговій компанії ICIS Аура Сабадус назвала ініціативу "гарною ідеєю", оскільки вона дасть змогу Україні заробляти на зберіганні газу. Однак транзитний маршрут через Туреччину, Болгарію, Румунію та Україну наразі здатний пропускати лише 2,5 млрд кубометрів газу - що значно менше заявлених 10 млрд.

Скептично налаштовані й трейдери.

"Певний інтерес" до закупівлі газу в Україні все ж зберігається, незважаючи на ризики ударів Росії по сховищах. Однак із фінансового погляду це "не має сенсу", оскільки вартість транспортування газу з України до Словаччини занадто висока.

Фактично це потребуватиме субсидування ЄС як самого процесу транспортування, так і закачування газу в українські сховища.

Інші новини про експорт газу в Європу

Раніше УНІАН повідомляв, що обсяги транзиту російського газу через Болгарію побили історичний максимум. Дані Європейської мережі операторів систем передачі газу свідчать, що в річному обчисленні - у січні 2025 року порівняно із січнем 2024 року - спостерігалося значне зростання поставок російського газу - на 26,7%.

Крім того, ціни на газ у Європі впали з дворічного максимуму. Останніми тижнями ціни там зростали, оскільки через холодну погоду запаси газу в сховищах швидше витрачалися, що викликало побоювання, що трейдери не зможуть отримати достатньо газу для поповнення цього літа. Однак деяких побоювань незабаром вдалося позбутися.

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