Величезні запаси країни допомогли Європі уникнути ринкової кризи минулої зими.

Величезні газові сховища України можуть стати порятунком для Європи цієї зими, навіть якщо російські бомбардування будуть націлені на ці об'єкти.

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю Politico розповів, що Україна вже має достатньо газу для задоволення власних потреб, тому сховища можуть бути доступні для ЄС, який прагне зберегти запаси перед зимою. Минулого року цей варіант став вирішальним для ЄС, коли трейдери закачали в Україну 2,5 мільярда кубометрів газу, позбавивши їх необхідності продавати надлишкові запаси з багатомільярдними збитками.

"Наразі обсяг закачування скоротився", - сказав Чернишов, зазначивши, що трейдери не зберігають стільки газу, оскільки цієї зими стрибка цін не очікується. "Водночас ми розуміємо, що європейські ПСГ уже заповнені більш ніж на 90%, а в нас у сховищах достатньо вільних площ, які ми можемо запропонувати партнерам для зберігання свого газу. Умови, які ми пропонуємо, вигідні для європейських компаній".

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Статистика Gas Infrastructure Europe показує, що сховища ЄС заповнюються задовго до початку зимового опалювального сезону, а такі країни, як Португалія та Іспанія, вже досягли верхньої межі.

Однак останніми місяцями українські газосховища стали мішенню для російських ударів. При цьому Москва активізувала свою атаку на енергетичні мережі, а Київ попереджає, що на нього чекає найсуворіша зима в історії країни через брак електроенергії.

Георг Закманн, експерт з енергетики з брюссельського аналітичного центру Bruegel, вважає, що це може відлякати трейдерів, які думають про зберігання газу в Україні.

"Сховища України приблизно на місяць відстають за заповненням від рівня минулого року", - сказав він. "Однією з причин цього, найімовірніше, є те, що напади на газові сховища стурбували трейдерів".

Однак, додав він, використання додаткових потужностей сховищ, імовірно, виявиться вигідним - особливо якщо термін дії угоди, що дає змогу російському газу йти транзитом через Україну до таких країн ЄС, як Словаччина та Угорщина, закінчиться наприкінці цього року.

"Це створить регіональний дефіцит, але не критичний, проте збільшення обсягу газових сховищ зменшить занепокоєння, а додаткові поставки на Україну стануть чудовою альтернативою", - сказав Закманн.

Ситуація з газом у Європі - останні новини

Влітку 2024 року європейські трейдери використали лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну мізерних доходів.

При цьому видання Bloomberg писало, що європейські сховища газу заповнені, а регіональний попит знижується до рівня, небаченого з початку 1980-х років, але ціни залишаються захмарно високими.

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