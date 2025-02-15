Через країну транспортується газ до Сербії, Румунії, Греції, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Угорщини.

Транзит газу болгарським трубопроводом TurkStream-BalkanStream у січні досяг історичного максимуму після того, як Україна припинила транзит російського газу через свою територію.

Як пише Euractiv, дані Європейської мережі операторів систем передачі газу свідчать, що в річному обчисленні - у січні 2025 року порівняно із січнем 2024 року - спостерігалося значне зростання поставок російського газу болгарським трубопроводом на 26,7%, що є історичним максимумом.

Болгарська частина трубопроводу BalkanStream, яка була введена в експлуатацію 1 січня 2021 року, обійшлася в 1,1 млрд євро.

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Зазначається, що трубопровід через Болгарію потужністю 15,75 млрд кубометрів наразі є єдиним діючим маршрутом для російського газу в Європу. Через нього транспортується газ до Сербії, Румунії, Греції, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Угорщини.

Хоча Болгарія не купує російський газ для власних потреб, країна отримує істотний дохід від транзиту: 2024 року трубопроводом пройшло близько 15 млрд кубометрів газу.

Дослідження показують, що з моменту початку експлуатації BalkanStream заробив 870 млн євро доходів від транзиту. Практично всі його потужності досі заброньовані "Газпромом" до 2039 року.

Видання пише, що наразі болгарська газова компанія Bulgartransgaz не турбується про транзитні платежі і заброньовані "Газпромом" потужності, які надходять від "Газпромбанку", що перебуває під санкціями. Болгарська частина трубопроводу звільнена від санкцій за цими транзакціями до 20 березня 2025 року, але після цього буде потрібна інша схема оплати.

Російський газ у Європі

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні.

Прихильники купівлі російського газу вважають, що падіння цін на газ у Європі спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.

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