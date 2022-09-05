Обидва обмеження будуть водитися в разі подальших перебоїв або навіть повного припинення поставок газу з Росії.

Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, у відповідь на зниження поставок російського газу до Європи.

Про це пише видання Euractiv з посиланням на розроблений документ ЄК.

Його обговорюватимуть на семінарі представники 23 країн ЄС 7 вересня і додатково обговорять міністри енергетики на позачерговій зустрічі в п'ятницю, 9 вересня.

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Документ окреслює два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ у разі подальших перебоїв або навіть повного припинення поставок з Росії.

Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий - створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих "червоних зон".

У документі говориться, що обидва інструменти мають свої плюси та мінуси й не виключають один одного. Однак він визнає, що створення регіональних цінових зон є більш складним для реалізації завданням і "вимагає значної регулятивної та комплексної технічної підготовки".

Разом з тим критики ставляться скептично до ідеї обмеження цін, оскільки вона стане марною, якщо експорт російського газу в Європу впаде до нуля.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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