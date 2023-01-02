На TTF закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро.

Закупівельні ціни на природний газ в Європі знизилися до найнижчого рівня з 24 лютого, коли Росія вдерлася на територію нзалежної України.

Про це повідомляє AFP, на TTF (віртуальна торгова площадка в Нідерландах) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро. Це майже в п'ять разів нижче, ніж станом на серпень 2022 року (до 342 євро за мегават-годину), і найнижча з 21 лютого 2022 року. Найбільше падіння ціни відбулося протягом грудня.

Як йдеться в матеріалі, падіння ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій в Європі виробляють її з газу.

Відео дня

Ціни на газ в Європі:

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Раніше країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". Саме такою була відповідь РФ на встановлення граничної ціни на російську нафту - 27 грудня Володимир Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення стелі вартості.

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: