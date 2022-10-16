У Москві вважають, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито "порушенням контрактів".

Росія пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу, якщо країни-члени запровадять обмеження максимальної ціни на нього.

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише Комерсант.

За його словами, встановлення граничної ціни на російський газ є нібито "порушенням контрактів".

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"Насправді ми керуємося тими контрактами, які підписані. Таке одностороннє рішення - це, звісно ж, порушення істотних умов контракту, яке тягне за собою припинення поставок", - сказав Міллер.

Російський газ у Європі

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу до Європи "Північним потоком-1". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора нібито були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення. Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік-1" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагували на рішення РФ.

На початку вересня Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, у відповідь на зниження поставок російського газу до Європи. Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ із Росії, а другий - створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих "червоних зон".

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

Але поки країнам ЄС не вдалося досягти згоди про запровадження цінової стелі для газу з Росії. Очікується, що 18 жовтня Брюссель представить пропозиції про початок спільних закупівель газу і розробку альтернативного орієнтиру ціни на газ.

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. 28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У жовтні президент РФ Володимир Путін звернувся до Європи з пропозицією. За його словами, Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу у зимовий період вцілілою гілкою "Північного потоку-2".

Крім того, у РФ є ще одна проблема на енергоринку - світова спільнота хоче обмежити ціну на нафту. Російські чиновники погрожували, що також відмовляться продавати нафту країнам, які приймуть це обмеження.

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