Росія хоче відновити постачання газу газопроводом Ямал-Європа.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор готова відновити поставки газу в Європу.

Як заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, йдеться про постачання газу по газопроводу Ямал-Європа, повідомляє "Радіо Свобода".

"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а у нас є можливості для відновлення поставок. Наприклад, не залученим залишається трубопровід Ямал-Європа, зупинений з політичних мотивів", - сказав Новак.

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Крім того, за словами Новака, країна-агресор обговорює додаткові поставки газу через Туреччину.

Газопровід "Ямал-Європа":

Газопровід "Ямал-Європа" - російський магістральний експортний газопровід протяжністю 4196 км. З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.

Починається в газотранспортному вузлі в м Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусії (575 км), Польщі (683 км) і Німеччини.

Кінцева західна точка МГ "Ямал-Європа" - компресорна станція "Малні" (в районі м.Франкфурт-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL.

Загальна протяжність газопроводу "Ямал-Європа" перевищує 2000 км, діаметр - 1420 мм.проектна потужність - 32,9 млрд м3 газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14 (3 - в Росії, 5 - в Білорусі, 5 - в Польщі і одна - в Німеччині).

Ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

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