Це пов'язано зі скороченням споживання газу для опалення.

Європейські ціни на природний газ впали до рівня, який востаннє був зафіксований перед повномасштабним вторгненням Росії до України.

Як пише FT, нідерландський ф'ючерс на газ TTF на найближчий місяць (еталонний європейський контракт) впав у середу, 28 грудня, на 7,4%.

Ціна склала 76,78 євро за мегават-годину. Востаннє ця ціна була зареєстрована 10 місяців тому. Протягом дня ціна зросла до 80,55 євро.

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Зауважують, що це пов'язано зі скороченням споживання газу для опалення на тлі теплої погоди, яка зберігається в Європі. З передодня Різдва Європа відправляє в свої сховища більше газу, ніж використовує,

Ціни на газ в Європі

У грудні міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе 180 євро за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження вступить в силу в середині лютого.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак за тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення постачання в ЄС газопроводом Ямал-Європа.

Раніше країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". Саме такою була відповідь РФ на встановлення граничної ціни на російську нафту - 27 грудня Володимир Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення граничної вартості.

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