"Без підтримки США росіянам підключити ЗАЕС до своєї енергомережі не вдасться", - експерт Володимир Омельченко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів УНІАН, за яких умов РФ може остаточно забрати ЗАЕС, коли та як це можливо, та чи є правовий шлях повернення станції під контроль України.

РФ давно використовує окуповану Запорізьку атомну електростанцію як потужний інструмент шантажу. З моменту захоплення станції вони розкрали цінне обладнання, мінували територію та окремі об'єкти, цілеспрямовано завдаючи ЗАЕС усіляких пошкоджень.

Не рідкими є випадки влучання дронів у об’єкти станції – останній такий випадок мав місце 22 травня. Ба більше, над станцією пролягають маршрути польоту вбивчих російських безпілотників та ракет.

Одночасно з цим, як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, РФ активно будує лінію електропередачі, щоб з’єднати ЗАЕС зі своєю енергетичною системою. Причому ці роботи нібито перебувають на фінальній стадії і можуть бути завершені з дня на день (якщо не завершені досі).

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Ще раніше, на тлі перемовин про завершення російсько-української війни, президент США Дональд Трамп пропонував Україні взяти участь в управлінні українськими атомними станціями, зокрема й ЗАЕС, якщо це допоможе забезпечити мир. На що український президент відповів, що без України Запорізька атомна електростанція працювати не буде.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв’ю УНІАН розповів, чи реально з технічної точки зору підключити ЗАЕС до російської енергомережі, яку мету переслідує РФ, що "переключення" станції означатиме для нашої держави, та які залишаються можливості для повернення ЗАЕС під контроль України.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти вже під'єднали ЗАЕС до російської енергосистеми, або зроблять це найближчим часом. Що це означає з технічної точки зору? Та наскільки це взагалі реально у поточних умовах?

Вони ведуть ЛЕП (лінію електропередачі, – УНІАН) з окупованої території, щоб під’єднати атомну станцію, аби вона живила і окуповану українську територію, і, мабуть, Крим, і територію РФ. Росія залучила до цього проєкту американську адміністрацію, оскільки розуміє, що без її підтримки їм підключити станцію до своєї енергосистеми не вдасться.

Станція юридично знаходиться під контролем України, згідно з міжнародними законами, тому РФ і запропонувала адміністрації Трампа, аби США змусили Україну погодитися на під’єднання станції до російської енергосистеми під маркою того, що частину електроенергії будуть постачати в Україну, а частину - в Росію, і Америка теж буде брати в цьому участь.

Таким чином, росіяни можуть використати Трампа та легалізувати роботу станції. Вони її заживлять зі своєї території, а потім, коли блоки вже вийдуть на потужність, то важко буде їх зупинити, і нема буде куди подітися - електростанція буде живитися з російської території.

Після цього РФ обстріляє українські ЛЕП, відімкне ЗАЕС від України та переключить повністю на російську енергосистему. Будуть живити Крим та окуповані території. А оскільки станція буде живитися тільки з окупованих територій (це буде єдиний зв’язок), то ні МАГАТЕ, ні США вже не зможуть нічого зробити - вони змушені будуть погодитися з точки зору безпеки, що ЗАЕС працюватиме на Росію.

Такий у них план. Якщо їм вдасться його реалізувати, Україна не зможе обстрілювати ЛЕП. Бо тоді не буде альтернативного живлення станції, а РФ звинуватить нашу державу у ядерному тероризмі.

Ще 2023 року гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що без відновлення Каховського водосховища перезапустити ЗАЕС буде вкрай складно, бо, зрозуміло, що тієї кількості води, яка є у ставку-охолоджувачі вкрай мало для робити станції. Як росіяни можуть це обійти?

Вони можуть частково використовувати артезіанську воду та воду, що є у ставку. Цього вистачить для роботи 2-3 блоків. Усі шість блоків, я згоден, запустити буде важко, оскільки для охолодження потрібно багато води, і без Каховської ГЕС поки не зрозуміло, як це зробити.

Але 2-3 блоки, я думаю, вони зможуть включити, використовуючи місцеві водні ресурси.

Чи здатна Росія технічно "втягнути" таку потужність у свою систему?

На технічному рівні вони готові інтегрувати ЗАЕС, але вони хочуть це легалізувати. А без дозволу МАГАТЕ та нашого регулятора це все буде незаконно.

Якщо РФ вирішить інтегрувати станцію без легалізації, які можуть бути наслідки?

Технічно вони можуть заживити ЗАЕС, але вони прекрасно розуміють, що може "випадково" щось статися з лініями електропередачі на Крим чи на Маріуполь. Тому вони не можуть запустити цей проєкт без легалізації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС не зможе працювати без України. Крім цього, відомо, що російські атомні станції використовують інші типи реакторів. З урахуванням цього, які є ризики запуску станції росіянами?

Російські фахівці не можуть обслуговувати ЗАЕС, бо вона відрізняється від російських атомних станцій. Кожен блок на ЗАЕС має певні індивідуальні особливості, які знають тільки українські фахівці. Їм доведеться добирати персонал. До захоплення на ЗАЕС працювало 11 тисяч людей, а залишилося - менше 3 тисяч. Коли вона стоїть в стані холодного зупину, цього може й вистачити, а коли запрацює, доведеться збільшувати персонал.

Запуск ЗАЕС без залучення кваліфікованих фахівців веде до аварійних ризиків. Можливо, вони і хочуть запустити цю станцію не стільки для того, аби вона постачала електроенергію на окуповані території, скільки для шантажу України та світу.

В разі якщо росіяни "заберуть" станцію, чи є правовий шлях повернути її назад?

Лавров та Кирієнко чітко висловилися, що ніколи станцію не передадуть, тому добровільної передачі станції точно не буде. ЇЇ можна звільнити або військовим шляхом, або РФ не буде економічно спроможна її утримувати, або в РФ зміниться влада, і вона повернеться в цивілізаційне поле.

На вашу думку, чи стане таке "перемикання" прецедентом для введення більших санкцій? Наприклад, стосовно "Росатому"?

"Росатом" брав участь у терористичному захопленні станції, але до цього часу стосовно них санкцій немає жодних. Вони і надалі постачають ядерне паливо у США, європейські країни, Туреччину. Ніхто не готовий тиснути на "Росатом". До того ж, не просто замістити постачання ядерного палива. Більшість країн виходять з прагматичних інтересів.

Тут питання не в санкціях, а в тому, що легалізувавши захоплення ЗАЕС, росіяни можуть легалізувати і окуповані території. Якщо буде легалізована станція, то вони будуть казати на міжнародній арені: "Бачите, Америка погодилася, Україна погодилася. Це означає, що це все наше". Така в них гра. Тому вони і залучили США і запропонували, аби усі управляли Запорізькою атомною електростанцією через Фонд (мова йде про новостворений американсько-український Інвестиційний фонд відбудови, створений в рамках угоди про спільний видобуток корисних копалин, - УНІАН).

Президент Енергоатому Петро Котін ще у 2024 році заявляв, що термін зберігання ядерного палива у ректорах ЗАЕС спливає, та попереджав про ризики позаштатних ситуацій. Про що йдеться, і які можливі ризики зараз?

Є певні терміни зберігання палива. Якщо ці терміни виходять, потрібно його перезавантажувати та вивозити. Як це питання вирішити сьогодні? Я не знаю. Я не можу оцінити ризик позаштатних ситуацій.

Якщо ЗАЕС врешті-решт вдасться повернути під контроль України, коли за поточного стану можна розраховувати на відновлення роботи?

Точний строк відновлення роботи станції зараз ніхто не назве. Думаю, що потрібно не менше ніж 1,5-2 роки, а, можливо, і більше, оскільки потрібно проводити розмінування, дослідити, в якому стані обладнання, потрібно замінити багато обладнання, підібрати додатковий персонал, бо там його не вистачає для того, щоб станція нормально функціонувала.

Роботи дуже багато, і вона дуже коштовна. Але поки повернення ЗАЕС під контроль України – це лише теоретичний сценарій. Добровільно РФ станцію не віддасть. Це можливо тільки якщо там зміниться влада, і країна повернеться в цивілізаційне поле.

Ярослав Конощук