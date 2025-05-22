Падіння безпілотника начебто не спричинило значних пошкоджень.

На будівлю навчального центру окупованої Запорізької атомної електростанції впав невідомий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі, посилаючись на інформацію від інспекторів агенції Організації Об'єднаних Націй. За його словами, це третя атака безпілотника на навчальний центр ЗАЕС у цьому році.

Агентство з посиланням на неназваних представників станції повідомляє, що безпілотник впав на дах навчального центру, не спричинивши значних пошкоджень. Водночас "посадові особи", які працюють на ЗАЕС, не повідомили інспекторам, чи влучив дрон безпосередньо у будівлю, чи впав на неї після того, як його збили.

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Крім цього, співробітники МАГАТЕ заявили, що чули постріли, але не мають даних, чи пов'язано це зі збиттям безпілотника. Експерти агенції попросили оглянути місце падіння безпілотника, але їм відмовили:

"Команда МАГАТЕ звернулася з проханням відвідати навчальний центр, як це вдалося зробити після попереднього подібного інциденту, що стався у квітні. Однак цього разу дозвіл ще не було надано".

Рафаель Гросі висловив занепокоєння через інциденти з дронами, наголосивши, що дронові атаки становити пряму загрозу ядерній та фізичній безпеці атомної станції.

Запорізька АЕС

Запорізька атомна електростанція - найбільша в Європі та одна з десяти найбільших у світі - перебуває під російською окупацією.

Вона була захоплена російськими військами у березні 2022 року, на самому початку повномасштабного вторгнення. Відтоді ситуація навколо об'єкта залишається нестабільною й потенційно небезпечною не лише для України, а й для всієї Європи.

Минулого тижня стало відомо, що електростанція отримує живлення, необхідне для виконання основних функцій ядерної безпеки, лише з однієї лінії електропередач.

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко припускає, що Запорізьку АЕС або вже могли приєднати до російської енергосистеми, або планують це зробити найближчим часом.

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