Під час обходу майданчика експерти МАГАТЕ побачили численні гільзи малого калібру.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 12 липня пролунало сотні пострілів зі стрілецької зброї, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, велика кількість пострілів, яку чули експерти організації - це нетипове явище.

Зазначається, що під час обходу майданчика експерти МАГАТЕ побачили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі біля 5-го і 6-го реакторних блоків. Водночас не виявлено ознак розбитих вікон чи фізичних пошкоджень на території АЕС.

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"Така військова діяльність на великій атомній електростанції або поблизу неї є абсолютно неприйнятною", - заявив Гроссі.

Він висловив занепокоєність збільшенням кількості випадків використання безпілотників поблизу атомних електростанцій, зазначивши, що такі атаки становлять загрозу ядерній безпеці.

"Як я неодноразово заявляв, будь-яка військова атака на ядерний об'єкт - з використанням безпілотників або без них - ставить під загрозу ядерну безпеку і має бути негайно припинена", - підсумував гендиректор МАГАТЕ.

Запорізька АЕС - головні новини

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

У травні 2025 року стало відомо про плани російську окупантів перепідключити ЗАЕС до власної енергосистеми та відновити її роботу.

В українському Міненерго зазначили, що це відновлення може призвести до аварійних ситуацій, наслідки яких відчує увесь Європейський континент.

На початку липня 2025 року удар російських окупантів по лінії електропередач спричинив блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Живлення станції від енергосистеми України було невдовзі відновлено.

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