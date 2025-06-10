Рафаель Гроссі повідомив, що росіяни мають плани на перезапуск станції, але наразі це малоймовірно.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Москва не обіцяла відмовитися від перезапуску окупованої Запорізької атомної елестростанції (ЗАЕС). При цьому він вказав, що "існує спільна думка", що зараз перезапуск станції не доцільний.

Під час пресконференції 9 червня Гроссі повідомив, що 6 червня у Калінінграді відбулися "дуже-дуже вичерпні обговорення" з російськими посадовцями, в ході яких питання перезапуску ЗАЕС "було одним з найголовніших", але не єдиним.

"Вони (росіяни, - УНІАН) не дали жодної обіцянки, якщо можна так сказати, але я думаю, що між нами є домовленість, або, принаймні, обставини складаються так, що за нинішньої ситуації вони не запускатимуть Запорізьку станцію з огляду на низку чинників", - повідомив голова МАГАТЕ.

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Він зазначив, що мова йде про військову ситуацію, брак води для охолодження реакторів та відсутність стабільного зовнішнього джерела живлення. Також Гроссі підтвердив, що росіяни мають плани перезапустити ЗАЕС у певний момент.

Росія хоче перезапустити ЗАЕС - останні новини

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти будують ЛЕП для заживлення станції, та припустив, що її підключать "найближчими днями".

У свою чергу в травні в МАГАТЕ повідомили, що не бачать ознак під’єднання Запорізької АЕС до російської енергомережі. В агенції нагадали, що ЗАЕС бракує води для охолодження реакторів для повноцінної роботи станції.

Пізніше стало відомо, що очільник компанії "Росатом" Олексій Лихачов повідомив про будівництво плавучої насосної станції для перезапуску Запорізької АЕС.

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