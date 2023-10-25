Останній раз такий рівень цін спостерігався у січні цього року.

Середня роздрібна ціна газу на LPG в Україні зросла на 19 копійок, до 27,11 грн/л, сягнувши дев'ятимісячного максимуму, свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, у мережах ОККО та WOG цей вид пального не показав зростання, проте ціни на газ на цих АЗС вже наближаються до 28 грн/літр. Зараз вони складають 27,99 та 27,98 грн відповідно.

На пів гривні, до 26,40 грн за літр, збільшила ціни на автогаз мережа АЗС "Укрнафта". Станції SOCAR та "Авантаж" підтримали ціновий марафон. Автогаз на них здорожчав на пів гривні, до 27,99 та 25,45 грн за літр.

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На 50 коп./л збільшила ціни мережа "Укрнафти". На її станціях автогаз у середньому коштує 26,40 грн/л. На станціях SOCAR автогаз здорожчав теж на 50 коп./л, до 27,99 грн/л, на стільки ж — у мережі "Авантаж 7", до 25,45 грн/л,

Крім того, на 40 коп./л і 49 коп./л підняли ціни Rodnik і Avias та інші, до 27,59 грн/л і 27,05 грн/л відповідно.

Такі мережі як Ovis, "Рур Груп", "Автотранс", AMIC, KLO, Mango, Marshal, "Кворум" та інші підняли ціни на 0,1-1 грн/л.

Чому дорожчає автогаз

Експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн назвав основні причини здорожчання автогазу в Україні. По-перше, – це затори на кордоні.

"Там зараз просто жестяк через навалу пріоритетного агропромислового експорту: паливовоз може чекати на виїзд два тижні. Але якщо запасів дизелю-бензину і автоцистерн, здатних їй возити, в Україні багато, то зі скраплений газом все не так весело. Іншими словами, збій ритмічності імпорту дизель переживає набагато легше ніж LPG", - написав він.

По-друге, на ціни впливає і боротьба з російським пальним. З 17 жовтня митниця більш детально перевіряє походження нафтопродуктів.

"У частини постачальників з Польщі та країн Балтії необхідних документів очікувано не виявилося. Ще частина обсягів тимчасово випала в абсолютно прозорих виробників. Наприклад, частина європейських та американських заводів не має практики видачі документів у форматі, який тепер вимагає українська митниця", - продовжив експерт Артем Куюн.

Таким чином, гуртові ціни автогазу зросли на 2,2 гривні за тиждень. Середня роздрібна ціна підросла на 60 копійок.

"З одного боку, ажіотажні настрої можуть ще трохи підняти температуру на ринку, з іншого – оператори за 5-10 днів мають повністю "перетравити" нові вимоги митниці й газу стане більше", - підсумував Артем Куюн.

Ціни на АЗС

У липні 2023 року в Україні підскочили ціни на бензин та дизель. У серпні 2023 року оптові ціни на бензин вийшли на нові цифри. Повідомлялося, що ціни в опті продовжують підвищуватися під впливом зростання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках.

Станом на 29 вересня 2023 року за місяць пальне на АЗС подорожчало майже на 2,5 гривні.

17 жовтня 2023 року ціни на АЗС почали йти донизу. У Західному та Центральному регіонах країни пальне пропонували за найнижчими цінами — 45-49,5 грн/л.

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