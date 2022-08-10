Це спровокує зростання цін на товари та послуги.

Ціна газу для бізнесу восени може зрости з нинішніх 45 до 60 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Таку думку висловив експерт Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, наразі ціна на газ для промислових споживачів зросла з 30 до 45 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

"Ближче до вересня-жовтня, якщо особливо нічого не зміниться, то ціна буде рухатися в сторону 60 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Що відповідно закладатиме майбутнє зростання цін і на будівельні матеріали, сільськогосподарську продукцію, яка направлятиметься на переробку", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Міненергетики підтвердили, що Росія спалює газ, призначений для експорту в ЄС.

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