Австрійський міністр фінансів наголосив, що ефективне застосування санкцій проти Росії відповідає інтересам Австрії, Європи та США.

Австрія заморозила російські активи на майже 2 мільярди доларів. Про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер за підсумками зустрічі із заступником міністра фінансів США Браяна Нельсона у четвер, 20 квітня 2023 року.

"Сьогодні я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та відмиванням грошей Браяна Нельсона. Особливо у світлі війни в Україні, стратегічна вісь між ЄС та США має велике значення", – зауважив Бруннер у Twitter.

Він наголосив, що ефективне застосування санкцій проти Росії відповідає інтересам Австрії, Європи та США.

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"Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни", – додав Магнус Бруннер.

Ситуація з російськими активами

У лютому 2023 року суд США вперше конфіскував на користь України російські активи. Йдеться про 5,4 мільйона доларів підсанкційного олігарха Костянтина Малофєєва.

У квітні стало відомо, що в Штатах розглядають можливість скерування російських активів на відновлення інфраструктури в Україні. Для цього можуть залучити $300 мільярдів Центробанку Росії, заблокованих у США та інших країнах.

Механізми використання російських активів вивчають і в Європейському Союзі. Валютні резерви РФ можуть інвестувати для отримання прибутку, що потім піде на відбудову України.

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