Європейська комісія оцінює потенційний прибуток від інвестицій приблизно в 2,6 відсотка, щоб допомогти фінансувати післявоєнне відновлення.

ЄС вивчає юридичні варіанти використання російських валютних резервів, заморожених в блоці, у тому числі їхн інвестування для отримання прибутку, що може бути використаний для фінансування відновлення України.

Європейська комісія очікує отримати дохід у розмірі близько 2,6% від інвестицій в заморожені активи, що належать центральному банку Росії. Про це пише Politico із посиланням на документ Єврокомісії, який буде обговорюватися на нараді експертів у вівторок.

"Серед держав-членів ЄС існує консенсус щодо того, що важливо дуже й дуже ретельно вивчити, що можна зробити відповідно до даних нам інструкцій. Те, що буде зроблено, має відповідати законодавству ЄС та міжнародному праву. Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і, ймовірно, будь-яке рішення, яке ми приймемо, матиме характер, якого раніше не було", - сказав Politico Андерс Анлід, шведський дипломат, якому доручено очолити групу.

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У документі Єврокомісії роз'яснюються правові підстави для інвестування в російські активи, а також пов'язані з цим ризики, і дані оцінки можливої прибутковості інвестицій.

Враховуючи, що вторгнення Росії в Україну рівносильне "винятковому і грубому порушенню" міжнародного й гуманітарного права, Єврокомісія вважає, що вона може обґрунтувати свої доводи на користь інвестування активів російського Центробанку і отримання прибутку на користь України відповідно до міжнародного права.

"Схоже, це виправдовує не тільки безпрецедентні обмежувальні заходи, прийняті досі, але й настільки ж виняткову міру, спрямовану на компенсацію збитку, заподіяного цими порушеннями", - йдеться в документі та додається, що це вимагатиме коригування санкційного Регламенту ЄС.

Відповідно до санкційного режиму ЄС, якщо і коли санкції будуть зняті, власник заморожених активів повинен мати можливість повернути капітал, а також будь-які доходи, які були узгоджені в договорі до того, як активи були заморожені. Але будь-які доходи, що перевищують це, можуть бути присвоєні, вважає Єврокомісія, і використані для відновлення України.

"Якщо активне управління дозволяє отримувати прибуток понад той, що обумовлений в договорі, то власники керованих активів не повинні отримувати вигоду з цього прибутку після скасування санкцій", - сказано в документі.

Кількісна оцінка цих доходів залежить від того, скільки грошей вкладено і як.

ЄС вважає, що близько двох третин із 300 мільярдів доларів резервів російського центрального банку, заморожених у країнах G7, ЄС і Австралії, в даний час знаходяться в Євросоюзі, в тому числі 191 мільярд євро в Бельгії і 21 мільярд євро в іншій неназваній країні ЄС. "Деталі, що з'являються зараз, як правило, підтверджують цю початкову оцінку", - йдеться в документі.

Але Єврокомісія ще не знає повністю, де зберігаються резерви російського центрального банку, і включила зобов'язання повідомляти про їх місцезнаходження в свій останній пакет санкцій проти Росії, щоб спробувати отримати більш ясну картину.

Комісія пише, що інвестування цих мільярдів у "ліквідні активи з високим рейтингом" із відносно коротким терміном погашення може принести "значний річний дохід із середнім значенням близько 2,6 відсотка".

Інвестиції в акціонерний капітал принесуть більш високий прибуток, але більш ризикований клас активів може призвести до збитків до 4 мільярдів євро на рік, що спричинить за собою "політичні та фінансові наслідки", якщо ЄС відшкодує Росії збитки, понесені при інвестуванні її активів, тоді як "ризик збитків по короткостроковому портфелю з високою кредитною якістю при поточній прибутковості здається дуже малоймовірним".

Проте, "збитки ніколи не можна виключати", і тому питання про те, "хто несе який-небудь залишковий ризик у разі таких збитків... вимагатиме чіткої юридичної відповіді", пише Єврокомісія.

Заморожені активи РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз намагається знайти і заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями. Блок вже заморозив активи на суму 20,9 млрд євро. Але якщо врахувати, що в 2019 році загальний обсяг інвестицій РФ у ЄС оцінювався в €136 млрд, то ЄС потрібно знайти і заморозити ще €115 млрд.

Раніше повідомлялося, що станом на листопад 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Велика Британія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

У жовтні глави країн-членів ЄС доручили Європейській комісії підготувати варіанти використання заморожених російських активів для відновлення України. У лютому Єврокомісія запропонувала посилити зобов'язання зі звітності банками про заморожені активи Росії, а також російських компаній і фізичних осіб.

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