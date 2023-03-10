Європейська влада намагається вдосконалити механізми пошуку активів.

Європейський союз намагається знайти та заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями.

Як повідомляє Bloomberg, блок вже заморозив активи на суму 20,9 млрд євро (22 млрд доларів). Як йдеться в матеріалі, якщо врахувати, що в 2019 році загальний обсяг інвестицій РФ в ЄС оцінювався в €136 млрд, то ЄС потрібно знайти і заморозити ще €115 млрд.

У зв'язку з цим європейська влада намагається вдосконалити механізми пошуку активів.

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Пошуком російських активів в ЄС займається спеціальна робоча група, створена в березні 2022 року. Для кращого пошуку влада Євросоюзу має намір зобов'язати подавати декларації фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями, ввести додаткові вимоги до звітності банків і штрафи для тих, які ці вимоги не виконують, ввести обмеження для осіб, які допомагають ухилятися від санкцій.

Представник виконавчого органу ЄС Крістіан Віганд заявив, що загальна сума активів, заморожених в блоці, збільшилася більш ніж втричі з квітня 2022 року і перевищує блокування значних активів Центрального Банку Росії.

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27 лютого 2022 року Європа пообіцяла Росії відключення від SWIFT, санкції проти Центробанку та олігархів.

Станом на листопад 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

16 лютого 2023 року Єврокомісія запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності банками стосовно заморожених активах Росії, а також російських компаній і фізичних осіб.

10 березня 2023 року Мінфін США повідомив про те, що оперативна група "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) заблокувала або заморозила активи росіян, що потрапили під санкції, майже на $60 мільярдів.

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