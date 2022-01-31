Біткоїн чекає на ще одне зниження до рівнів $30 тис., після чого актив повернеться до зростання.

Вартість біткоїна продовжує падати після того, як він оновив історичний максимум вище $69 тис. на початку листопада 2021 року. Тільки за перший місяць 2022 криптовалюта подешевшала більш ніж на 20%.

Трейдер Пітер Брандт, один з найвпливовіших людей в криптовалютному ком'юніті, припустив, що найближчим часом ціна біткоїна впаде нижче $30 тис. Це буде сигналом до покупки першої криптовалюта.

На підтвердження своїх слів він прикріпив ціновий графік, який показує, що біткоїн формує спадний канал на тижневому графіку. Попри те, що такі патерни вважаються "ведмежими" в короткостроковій перспективі, флагманська криптовалюта, найімовірніше, побачить великий потенціал зростання, якщо "бики" проб'ють верхню лінію тренду.

Коли "бики" будуть носити "лазерні очі" – час продавати. Коли "бики" стають "ведмедями" – час купувати?

Флешмоб "лазерні очі" стартував в соцмережах ще в лютому 2021 року, коли біткоїн досяг локального максимуму в $58,3 тис. Після цього ряд криптоентузіастів з найвищого ешелону в очікуванні зростання її курсу до $100 тисяч розмістили фотографії з "лазерними очима" в аватарі свого профілю. Серед них – Ілон Маск та інші.

31 січня біткоїн торгується по $37 тис., а його капіталізація становить $701 млрд. В середині місяця експерти вже попереджали про появу так званого "хреста смерті" на графіку першої криптовалюта, яка зазвичай передує зниженню вартості активу. На той момент вартість біткоїна ще становила близько $43 тис.

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Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в трійку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.

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