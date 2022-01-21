Витрата енергії стає загальнонаціональною проблемою, зазначив регулятор.

Слідом за Китаєм ввести заборону на видобуток цифрових активів може і Європейський союз.

Принаймні, до цього закликає Ерік Тедін, керівник центрального банку Швеції та один з провідних фінансових регуляторів ЄС, передає Financial Times.

За даними регулятора, сьогодні майнінг криптовалюти став вимагати безпрецедентних обчислювальних потужностей та електроенергії, що може перешкодити досягненню цілей в рамках Паризької угоди по клімату. Тому він упевнений, що відповідні органи по всій Європі повинні розглянути питання про заборону майнінгу.

При цьому глава європейського фінрегулятора наголосив, що не закликає до повної заборони майнінгу – лише тих, які реалізовані на алгоритмі Proof-of-Work, чи PoW. А це, на секундочку, панівний алгоритм серед найбільших криптовалют на ринку. Його використовують Bitcoin, Ethereum і Dogecoin.

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До речі, останні вже оголосили про швидкий перехід своїх криптовалют на алгоритм Proof-of-Stake, який покладається на вже наявну частку монет в учасників і не споживає таку велику кількість енергії. У той час, як на частку біткоїна припадає 0,6% від світового енергоспоживання.

Раніше в Росії виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютами. Мова йде, як про майнінг, так і моніторинг вкладення росіян в цифрову валюту на закордонних торгових платформах.

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