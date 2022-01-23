Загалом, негативна тенденція охопила й інші цифрові монети.

Курс першої криптовалюти опустився до мінімуму з початку серпня 2021 року. Ethereum у 2022-му подешевшав на 35%. Тільки за останні пару днів біткоїн просів майже на 8%, ефір – 13%.

Що спричинило обвал на ринку криптовалют та чи мають популярні цифрові активи перспективи для зростання – читайте далі.

Здешевлення криптовалюти пов'язано з практично синхронним посиленням тиску з боку регуляторів. Як писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютами.

Подібні заходи планують вжити і в США. Як пише The Verge, 18 січня в Конгресі провели слухання на тему впливу криптовалюти і майнінгу біткоїн на навколишнє середовище. При цьому американська влада не зацікавлена в його забороні, але наполягає на використанні відновлюваних джерел енергії під час його видобутку.

Рада з майнінгу, до складу якої входять Ілон Маск, заявила, що криптомайнінг може використовувати поновлювані джерела енергії і цим самим розвивати "зелену" енергетику в США. Проблеми впровадження сонячних та вітряних електростанцій зводяться до того, що вони виробляють нестійку кількість енергії – залежно від погоди її іноді буває занадто мало або занадто багато.

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Після заборони майнінгу в Китаї США стали основним світовим джерелом видобутку біткоїну з більш ніж 1/3 світового хешрейту. Експерти насторожують, що майнінговий бум може викликати критичні наслідки для і без того перевантаженої енергосистеми та зірвати всі спроби Білого дому щодо покращення клімату.

Раніше писали, як масові протести, що спалахнули на заході Казахстану, вплинули на ринок криптовалют. Експерти прогнозують, що на тлі такої нестабільної ситуації майнери можуть почати залишати країну, а загалом ситуація несприятливо позначиться на глобальному хешрейті головної криптовалюти світу.

Також повідомлялося, що аналітики виявили фігуру "хреста смерті" на графіку біткоїна, яка зазвичай передує зниженню вартості активу. Припускається, що патерн може утворитися приблизно між кінцем лютого або початком березня поточного року.

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