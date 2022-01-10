Одвічний "суперник" біткоїна, Ethereum (ETH) вже який день втрачає свої позиції.

Трейдер Пітер Брандт, один з найвпливовіших людей у криптовалютному ком'юніті, поділився думкою, що криптовалюта Ethereum, яка вважається головним конкурентом біткоїна, знаходиться у спадному тренді.

Він описує ефір як "надмірно складний", "дорогий" і "незручний".

Також аналітик наголосив, що відставання криптовалюти від Solana (SOL), токена, що стоїть за одним із провідних "вбивць Ethereum", було "повністю виправданим". Наразі токен SOL знаходиться на 6-му місці за ринковою капіталізацією після разючого зростання у 2021, але йому ще належить багато надолужити, аби обігнати Ethereum.

Раніше на цьому тижні трейдер також намагався застерегти покупців біткоїна від лову "спадного ножа" на тлі безперервного падіння головної криптовалюти. Всьому причиною послужили протести в Казахстані, яка займає друге місце у світі за майнінгом біткоїна.

Як повідомляє РБК крипто, Ethereum вже який день втрачає свої позиції: за останній місяць криптовалюта подешевшала на 19%. Декількома днями раніше ціна ефіру впала до $3 тисяч – це найнижчий рівень вересня 2021 року. Його курс стосовно біткоїна також знизився на 6%.

Читайте такожКрипторинок 2021 у цифрах: як змінювалася вартість біткоїна та інших цифрових монетТоді як біткоїну, навпаки, передбачають феноменальне зростання. Аналітики найбільших інвестиційних банків США Goldman Sachs переконані, що криптовалюті під силу відняти ринкову частку у золота. Завдяки цьому її вартість зросте до 100 тис. доларів.

В кінці грудня про зростання курсу біткоїна до $100 тис. говорив і головний стратег Bloomberg Майк МакГлоун. Аналітик нагадав, що за підсумками року актив подорожчав на 66%, а його подальше зростання – це лише питання часу.

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