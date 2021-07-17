Баланс тижня: Рада перевела державу на безпаперовий документообіг та допомогла "тепловикам", а уряд пішов назустріч ФОПам

Рада прийняла закон про перехід держави на безпаперовий документообіг та допомогла "тепловикам" у підготовці до зими, а уряд знизив вимоги для ФОПів щодо використання касових апаратів та допоміг пенсіонерам-силовикам - такими були ключові економічні новини тижня, що минає.

Другий повний тиждень липня продовжив катувати українців нестерпною спекою, здивував відставкою здавалося б вічного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, але, окрім цього, подарував значну подію, напевно, найуспішнішої та найменш дискусійної реформи - цифровізації країни.

Рада на останньому перед літніми канікулами пленарному тижні прийняла закон про перехід держави на безпаперовий документообіг (paperless-режим), яким врегульовуються питання, пов'язані з наданням та отриманням усіх категорій публічних послуг в електронній формі.

Закон, зокрема, передбачає, що державні органи уже не зможуть вимагати в українців паперові документи для надання послуг, а самі ж послуги можна буде замовляти онлайн.

Мінцифри вже пообіцяло, що до 2024 року оцифрує всі 100 відсотків послуг, і прийнятий закон цьому сприятиме.

Документ ще треба підписати президенту і, схоже, що цього слід очікувати ближче до Дня Незалежності. Адже раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна увійде в режим paperless з 24 серпня цього року.

На цьому цифровізаційні реформи тижня не завершилися. Рада у першому читанні прийняла законопроект про реєстрацію та декларування місця проживання в електронній формі - однієї із найпопулярніших послуг серед українців.

Наразі ця можливість працює в експериментальному режимі в сервісі "Дія", але нею можуть скористатися тільки жителі Києва, Харкова, Кривого Рогу, Вінниці, Маріуполя, Луцька та Рівного. Прийнятий же Радою законопроект обіцяє повсюдну доступність цієї функції.

Нові правила для "айтішників"

Не забув парламент і подбати про тих, завдяки кому цифровізація можлива, - IT-спеціалістів. Рада прийняла закон про створення вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City", яка передбачає спеціальні податкові та економічні умови.

Приймався цей законопроект зі значним спротивом частини IT-спільноти. Протягом декількох днів "айтішники" приходили під стіни парламенту з вимогою не голосувати за закон, підкресливши свої заклики символічним розбиттям ноутбуків.

У Мінцифри все ж переконують IT-спільноту, що для неї буде куди більше плюсів, ніж мінусів. Зокрема, доходи української IT-галузі завдяки впровадженню такої зони можуть зрости до 2025 року майже втричі - до 16,5 мільярда доларів з нинішніх 6 мільярдів.

Проте, з цим треба почекати, адже Раді ще потрібно проголосувати у другому читанні законопроект, який і створить необхідні податкові умови.

Підготовка до зими

Верховна Рада на цьому тижні фактично почала підготовку теплокомуненерго до зими. Парламент прийняв закон, яким скасовуються штрафні санкції для підприємств ТКЕ за несплату за спожитий газ.

Закон скасовує нарахування штрафних санкцій на заборгованість за газ, яка виникла після 1 травня 2020 року, а також дає змогу підприємствам теплокомуненерго реструктуризувати наявну заборгованість за спожите блакитне паливо на п’ять років.

Завдяки цьому рішенню, влада намагається не допустити ситуацій, коли через заборгованість "тепловиків" українці можуть взимку залишитися без тепла. На жаль, для України такі ситуації не є рідкістю.

Подбала Рада і про те, щоб зробити наші будівлі значно енергоефективнішими, зокрема, було ратифіковано фінансову угоду для отримання від Європейського інвестбанку кредиту в 300 млн євро на підвищення енергоефективності громадських будівель.

Угода дозволить провести термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні: шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень тощо.

Дешевші електрокари та авто на газі

Продуктивність парламенту на цьому не завершилася. Рада прийняла закон, яким до 1 січня 2026 року звільнила від податку на додану вартість (ПДВ) імпорт в Україну нових транспортних засобів, оснащених електродвигунами, та тих, які працюють на зрідженому та стисненому газі метані або біогазі.

Також до 1 січня 2031 року парламент звільнив від ПДВ операції з постачання обладнання й комплектуючих для виробництва електротранспорту та авто на газі, якщо такі деталі використовуються українськими підприємствами для власного виробництва екологічного транспорту.

Окрім цього, Рада прийняла зміни в митне законодавство, якими передбачено до 1 січня 2031 року звільнення від сплати ввізного мита операцій з постачання обладнання і деталей для власного виробництва українськими підприємствами електрокарів та авто на газі.

Влада очікує не тільки активізації виробництва екологічних автівок в Україні, але й планує їх значно здешевити для кінцевих споживачів.

Допомога ФОПам

Не відставав від парламенту і Кабінет міністрів. Зокрема, уряд змінив обсяг доходу протягом календарного року, при перевищені якого платники єдиного податку другої-четвертої груп фізосіб-підприємців зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати).

Тепер цей поріг становитиме не 1 млн гривень, а 220 розмірів мінімальної заробітної плати (1,32 млн гривень).

Крім цього, Кабмін вивів з-під обов’язкового застосування касових апаратів приймання від населення металобрухту.

Такі кроки мають бути позитивно сприйняті ФОПами, які протягом останнього року регулярно виходили на масові протести проти рішень влади щодо примусу бізнесу переходити на РРО.

Як мінімум, це рішення не створює додаткової напруги в стосунках між владою та бізнесом.

Додаткові пенсійні виплати силовикам

Під тиском протестів силовиків-пенсіонерів уряд ухвалив рішення, яким передбачено матеріальну підтримку колишнім військовослужбовцям та працівникам інших органів правопорядку.

З 1 липня 2021 року передбачається щомісячна доплата у сумі 2 тисячі гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та іншим особам, пенсії яким призначено до 1 березня 2018 року.

Водночас Кабмін встановив мінімальну пенсійну виплату для таких осіб в розмірі 3 тисяч 854 гривні. Зараз ця сума становить 1 769 гривень.

Також підвищуються виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень. Для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 тисяч 893 гривні.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.

Наступний тиждень обіцяє порадувати українців довгоочікуваним зниженням темпаратури і дощами в деяких регіонах, а аграрії продовжать збирати урожай, намагаючись наздогнати темпи минулого року.

Державна служба статистики повідомить про результати роботи промисловості та роздрібної торгівлі, даючи можливість українцям зрозуміти швидкість виходу країни з коронакризового піке.

Павло Степанець

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