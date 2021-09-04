Баланс тижня: візит Зеленського в США, підвищення стипендій та старт добровільного декларування доходів

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит в США, в ході якого домовився про енергетичну співпрацю та запросив американський бізнес в Україну, уряд підвищив стипендії студентам, а українці отримали змогу добровільно задекларувати свої доходи - такими були ключові економічні новини тижня, що минає.

Головною подією тижня, що минає, став довгоочікуваний візит президента Володимира Зеленського в США, в рамках якого він зустрівся зі своїм колегою Джо Байденом.

Основними темами зустрічі стали російська агресія, газопровід "Північний потік – 2", рух нашої країни до НАТО та ЄС, а також енергетична безпека України.

США запевнили в підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, продовженні протидії впливу "Північного потоку - 2" і готовності підтримувати Київ в протидії російській агресії. З огляду на це, сторони підписали низку важливих документів.

Зокрема, Україна та США підписали угоду щодо стратегічного оборонного партнерства. В ній зазначається, що на період до грудня 2026 року оборонні відносини будуть зосереджені на проведенні реформ у секторі оборони України відповідно стандартам НАТО, поглибленні співпраці в Чорномор'ї з метою забезпечення свободи судноплавства та посиленні співпраці в галузі кібербезпеки. Байден оголосив про надання Україні 60 мільйонів доларів допомоги для реформування оборонної сфери.

Підсилив цю угоду підписаний урядом України та урядом США договір про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. Документ створює умови для впровадження в Україні передових оборонних технологій, започаткування модернізації озброєння та військової техніки із залученням інвестицій США.

Окрім цього, Державне космічне агентство України та Космічне командування Міноборони США підписали меморандум щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів, який відкриває для України можливості підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків. Документ також передбачає можливу участь України в реалізації американської космічної програми з відновлення польотів астронавтів на Місяць "Артеміда".

Також Україна та США підписали спільну заяву щодо посилення співпраці у сферах енергетики та клімату, започаткувавши тим самим стратегічний діалог по цих напрямках.

Документом передбачається посилення співробітництва у питаннях покращення належного корпоративного управління на українських енергетичних держпідприємствах, зокрема, шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

Заява також фіксує готовність США допомагати Україні в питаннях розвитку більш конкурентоспроможних та прозорих енергоринків, декарбонізації економіки та забезпечення енергетичної безпеки й експортного потенціалу.

План трансформації України та американські інвестиції

У рамках візиту до США президент Зеленський представив План трансформації України, який окреслює бачення розбудови нашої країни на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

"Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", - повідомив президент.

Серед цих проектів - будівництво Київської обхідної дороги, плавучого LNG-терміналу для скрапленого газу, створення дата-центрів американських компаній Amazon та Google, модернізація мереж теплопостачання тощо.

США уже висловили зацікавленість щодо представлених проектів, і цього року планують виділити Україні 463 мільйони доларів на ці цілі.

На цьому інвестиційна складова візиту Зеленського в США не закінчилася. Державна компанія "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає залучення Україною технологій Westinghouse Electric у будівництво ядерних реакторів.

В Офісі президента пояснили, що реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва на українських атомних електростанціях п'яти енергоблоків. Вартість проекту складає близько 25 мільярдів доларів.

Окрім цього, державний оборонний концерн "Укроборонпром" домовився про співпрацю з американськими компаніями Lockheed Martin Corporation, Harris Global Communications Inc., Global Ordnance та Day & Zimmermann Lone Star LLC.

Домовленостями передбачається реалізація спільних проектів щодо постачання військово-технічної продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію у повітряні, наземні та морські військові системи, а також розвиток українських виробничих потужностей військово-промислового комплексу.

Укладені угоди передбачають інвестиції в розмірі 2,5 мільярда доларів.

Результатами переговорів двох держав стали також чергові рішення США про фінансові вливання в соціально-економічний розвиток України. Вашингтон надасть Україні 12,8 мільйона доларів на боротьбу з COVID-19 та 45 мільйонів доларів - на гуманітарну допомогу жителям сходу України.

Окрім цього, Україна може отримати від Експортно-імпортного банку США позику на 3 мільярди доларів для фінансування американського експорту. Відповідний меморандум був також підписаний під час візиту Зеленського в США.

Ще Зеленський відвідав штат Каліфорнія, зокрема, один із найбільших світових технологічних центрів - Кремнієву долину. Там він зустрівся з гендиректором компанії Apple Тімом Куком, який позитивно оцінив процес цифровізації України і обговорив плани розширення присутності компанії на українському ринку.

Президент також запросив в Україну американський технологічний бізнес, пообіцявши створити одні із найкращих умов роботи в світі.

Підвищення стипендій та новації в "Дії"

На тижні, що минає, уряд прийняв рішення про підвищення стипендій для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

З 1 січня 2022 року в закладах професійно-технічної освіти стипендії будуть збільшені у 2,5 рази, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, необхідність такого рішення давно назріла, адже останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року.

На сьогоднішній день мінімальна стипендія учнів закладів профосвіти становить 490 гривень, студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - 980 гривень, а студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації - 1300 гривень.

Іншою цікавою для молоді новиною став анонс з боку глави уряду щодо можливості подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що ця можливість буде представлена в кінці жовтня. У відомстві зазначили, що на порталі можна буде також сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги.

Старт добровільного декларування

В Україні стартувало добровільне декларування доходів: з 1 вересня громадяни мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки та збори.

В Міністерстві фінансів повідомили, що в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

"Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - зазначили у відомстві.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб триватиме до 1 вересня 2022 року.

У Мінфіні наголосили, що декларація має подаватися до Державної податкової служби через Електронний кабінет платника податків.

Наступного тижня до роботи повернуться народні депутати. Держстат повідомить про динаміку цін на товари та послуги у серпні, а погода буде все більше нагадувати про реальну осінь з можливими першими приморозками в деяких північних регіонах.

Павло Степанець

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