Байден тисне на Конгрес для схвалення додаткового фінансування України на 40 млрд доларів.

Білий дім посилює тиск на спікера Палати представників Кевіна Маккарті, щоб американський парламент схвалив допомогу Україні до настання періоду "суперечок щодо державного фінансування".

Як повідомляє CNN, це кваплення відбувається на фоні зростання напруги серед республіканців у Конгресі. Законодавці мають вкластися у кінцевий термін до припинення роботи уряду.

За даними УНІАН, призупинення роботи уряду США - це тимчасова ситуація у Сполучених Штатах, що виникає, коли Конгресу не вдається узгодити фінансування діяльності державних органів.

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"Білий дім також тисне на Конгрес, щоб він виконав запит Байдена на додаткове фінансування, який вимагає понад 24 мільярди доларів додаткового фінансування для підтримки України та 16 мільярдів доларів на допомогу постраждалим від стихійних лих", - повідомляє видання.

У той час, як Білий дім хоче, щоб ці два пункти фінансування були прийняті разом, Маккарті розглядає можливість розділити їх.

"Лідери в Сенаті хочуть, щоб фінансування допомоги Україні та ліквідації наслідків стихійних лих було пов’язане з резолюцією про короткострокове фінансування, але Республіканська партія залишається суттєво розділеною щодо допомоги Україні, оскільки деякі прихильники жорсткої лінії в Палаті представників вимагають її скасування", - вважає CNN.

Допомога США

Нещодавно міністр фінансів Джанет Йеллен пообіцяла збільшити фінансову допомогу США для України. Вона впевнена, що ці зусилля підтримає Конгрес США, незважаючи на міжпартійну боротьбу.

6 вересня до Києва із візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен і оголосив, що Штати виділяють на допомогу Україні 1 мільярд доларів.

У 2024 році Сполучені Штати Америки обиратимуть нового президента. І хоча до праймеріз ще далеко, президентська гонка вже набирає обертів.

Екс-радниця з національної безпеки і держсекретарка США при президенті-республіканці Джорджі Буші Кондоліза Райс впевнена, що Вашингтон підтримуватиме Україну незалежно від того, хто переможе на виборах.

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