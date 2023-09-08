Міністр фінансів США впевнена, що американський Конгрес буде підтримувати Україну.

Міністр фінансів Джанет Йеллен пообіцяла збільшити фінансову допомогу США для України.

Як повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на слова Йеллен, вона впевнена, що ці зусилля підтримає Конгрес США, незважаючи на міжпартійну боротьбу.

Йеллен зазначила, що досягнення згоди в рамках G20 щодо формулювань про вторгнення Росії в Україну залишається складним процесом.

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"Ми також залишаємося відданими підтримці України і нещодавно подали запит на додаткове фінансування. Мені приємно, що обидві палати Конгресу підтримують Україну, і я впевнена, що ми зможемо переконатися, що у нас є фінансування", - наводить слова Йеллен видання.

У той же час, спікер Палати представників від Республіканської партії Кевін Маккарті не планує включати прохання президента Джо Байдена про виділення 24 мільярдів доларів надзвичайних коштів для України в законопроект, який необхідно прийняти для фінансування операцій уряду США після 1 жовтня. За умови, якщо демократи не підтримають імміграційну політику та політику надання притулку, проти якої вони рішуче виступають.

Гроші від США

7 вересня в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нової військової допомоги Україні. Сума нового пакету становить 600 млн доларів. Цей пакет, наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

6 вересня до Києва із візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен і оголосив, що Штати виділяють на допомогу Україні 1 мільярд доларів.

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