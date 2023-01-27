Режим Лукашенка покарають ще сильніше за допомогу Путіну в агресії проти України.

Євросоюз планує ввести проти Білорусі новий пакет санкцій, який в цілому буде повторювати ті обмежувальні заходи, які раніше були введені щодо Російської Федерації. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Нова пропозиція ЄС щодо санкцій проти Білорусі багато в чому "віддзеркалює" деякі заходи, вже застосовані до Росії – такі як заборона на надання ІТ та консалтингових послуг, а також заборона на імпорт сталі та золота", – розповів він.

У той же час, за даними Джозвяка, у випадку з Білоруссю будуть застосовані ті ж винятки, що і для Росії – в питанні експорту добрив і продуктів харчування.

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Санкції проти Білорусі

У квітні країни ЄС почали так звану транспортну блокаду Білорусі через її опосередковану участь у війні проти України. Вільний потік товарів через білорусько-європейський кордон був сильно обмежений.

ЄС та інші країни Заходу ввели ряд санкцій проти Білорусі, що обмежують фінансові та торговельні потоки через цю країну. Також Мінськ втратив можливість продавати і купувати ряд стратегічних товарів.

На тлі західних санкцій влітку в Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями. Тобто країна не змогла погасити свої борги.

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