Мінськ повинен був виплатити 22,9 мільйона доларів

Міністерство фінансів Білорусі зробило виплати за єврооблігаціями в білоруських рублях. У зв'язку з цим Moody's вважає, що Мінськ допустив дефолт за зовнішнім боргом.

Про це повідомило міжнародне рейтингове агентство.

Відзначається, що 13 липня пройшов пільговий період, коли Білорусь повинна була виплатити 22,9 мільйона доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Власники зовнішнього боргу Білорусі не змогли вчасно отримати свої виплати, тому що Мінськ провів платежі національній валюті, що є дефолтом.

У разі, якщо платежі не проведуть за встановленими умовами, то офіційне рейтингове агентство Білорусі Fitch теж заявить про дефолт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 червня президент РФ Володимир Путін видав указ про виплату зовнішнього боргу в рублях. У Moody's відзначили, що будуть розглядати такі виплати як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати в рублях в договірних умовах.

26 червня агентство Bloomberg повідомило, що вперше з 1918 року Росія оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

28 червня рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів.

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