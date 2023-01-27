Ці обмежувальні заходи були значно розширені після початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії, ще на шість місяців - до 31 липня.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців - до 31 липня 2023 року обмежувальні заходи, спрямовані проти конкретних секторів економіки Російської Федерації", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС.

Ці санкції, вперше застосовані у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у зв'язку з неспровокованою і невиправданою російською воєнною агресією проти України.

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Наразі ці обмежувальні заходи складаються з широкого спектру секторальних заходів, у тому числі обмежень на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і товари розкоші. Санкції ще поширюються на заборону імпорту або перевезення морської сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від міжнародної системи грошових переказів SWIFT кількох російських банків і призупинення мовлення телеканалів та припинення видачі ліцензій деяким дезінформаційним медіа-виданням Кремля.

Санкції проти Росії - що відомо

31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.

У 2022 році санкції були розширені після рішення відключити від SWIFT російські банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" та "Белорусский банк реконструкции и развития".

25 січня брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС схвалили продовження всіх економічних санкцій щодо Російської Федерації через війну в Україні.

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