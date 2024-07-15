Зазначається, що значних змін зазнала вартість криптовалюти на ринку Азії.

Біткоїн зріс у понеділок, 15 липня, в Азії після замаху на Дональда Трампа. Інвестори активно розмірковують про шанси колишнього президента повернутися в Білий дім.

Видання Financial Times пише, що ціна біткоїна зросла на 9,1 відсотка до 62 830 доларів після того, як стрілець спробував вбити Трампа на передвиборчому мітингу. Республіканця вважають прихильником криптовалют: він приймав керівників галузі в Мар-а-Лаго, а його кампанія приймає криптовалютні платежі.

В інших регіонах Азії гонконгський індекс Hang Seng очолив втрати серед основних фондових ринків. Що стосується валют, то південнокорейська вона найсильніше ослабла щодо долара, впавши на 0,7 відсотка.

Відео дня

Індія перевершила інші країни Азії: базовий індекс Nifty 50 зріс, а курс рупії щодо долара не змінився.

Ціна бітокоїна - прогнози

На початку року в США після 10 років відмов уперше дозволили Bitcoin-ETF - біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Комісія з цінних паперів і бірж США дозволила BlackRock, Invesco і Fidelity, Valkyrie та іншим фондам почати торги.

При цьому співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі вважає, що ціна біткоїна у 2030 році перевищить 1 мільйон доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: