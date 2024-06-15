Експерти прогнозують, що вартість популярної криптовалюти злетить до $500 000 до кінця десятиліття.

У записці про початок розміщення акцій MicroStrategy аналітики брокерської компанії Bernstein заявили, що ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і досягне півмільйона доларів до 2029 року, пише Business Insider.

Експерти підкреслюють, що базовий прогноз ціни біткоїна становить $200 000 до 2025 року, $500 000 до 2029 року та $1 млн до 2033 року.

Зазначається, що причиною стрімкого зростання вартості є бурхливий попит на біткоїн-біржові ETF, які з моменту запуску на початку цього року залучили десятки мільярдів доларів у вигляді активів. Цей стрімкий попит у поєднанні з постійно зменшуваною пропозицією біткоїна створює зрілу динаміку попиту та пропозиції, яка призведе до подальшого зростання цін на популярну криптовалюту.

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"Цьому сприяє безпрецедентний попит на біткоїн ($190 млрд AUM у 2025 році проти $60 млрд сьогодні) через біржові фонди, якими керують провідні світові менеджери з управління активами, а також обмежена пропозиція біткоїна", –вважають експерти.

Раніше аналітики очікували, що біткоїн досягне максимуму циклу в $150 000 у 2025 році, але вони підвищили свої оцінки через сильні потоки ETF.

Прогноз фірми був частиною замітки, яка ініціювала висвітлення діяльності компанії компанії-розробника програмного забезпечення MicroStrategy, яка, на їхню думку, "будує найбільшу в світі біткоїн-компанію". MicroStrategy акумулювала 1,1% від загального обсягу пропозиції біткоїнів, що становить близько $14,5 млрд. Тим часом, загальна ринкова оцінка MicroStrategy становить $26 млрд.

Варто зазначити, що у п'ятницю, 14 червня, біткоїн торгувався трохи вище $65 000, що приблизно на 12% нижче свого рекордного максимуму в майже $74 000.

Оптимістичні прогнози для біткоїна

На початку року в США після 10 років відмов вперше дозволили Bitcoin-ETF – біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дозволила BlackRock, Invesco і Fidelity, Valkyrie та іншим фондам почати торги.

Співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі дав свій прогноз щодо ціни біткоїна. Він також вважає, що вартість цієї криптовалюти у 2030 році перевищить 1 мільйон доларів.

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