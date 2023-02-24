Під санкції потрапили керівники вищої ланки "Росатому", керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інших представників російської еліти.

У МЗС Великої Британії оголосили новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження містять, зокрема, заборону на експорт всієї електроніки, яку Росія використовувала на полі бою дотепер.

Серед сотень товарів - авіаційні деталі, радіоапаратура і електронні компоненти, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом, в тому числі у виробництві БПЛА, йдеться на сайті міністерства.

Поряд із забороною на експорт продукції, яка використовувалася Росією на полі бою, Британія також заборонить імпорт 140 товарів, зокрема вироби із заліза і сталі, перероблених у третіх країнах.

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Під санкції потрапили керівники вищої ланки "Росатому", керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інших представників російської еліти.

Нові санкції Британії зачепили:

фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, в тому числі з "Ростехом" і "Алмаз-Антеєм"; 6 компаній РФ, що займаються виробництвом або ремонтом військової техніки для ЗС РФ, включаючи авіацію і флот;

5 високопоставлених іранських керівників Qods Aviation Industry - компанії, що виробляє безпілотники, що використовуються проти України;

гендиректора "Північного потоку-2" Маттіаса Варніга, матері коханки Путіна Любові Кабаєвої, колишнього охоронця Путіна Олексія Дюміна; сина колишнього віце-прем'єра Олексія Козака; 20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", в тому числі голови "Газпрому" Віктора Зубкова і двох чинних російських міністрів.

Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії - що відомо

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

На зустрічі послів країн Євросоюзу 22 лютого не було ухвалено рішення стосовно десятого пакету санкцій проти Росії.

Станом на 23 лютого 2023 року країни ЄС провалили один з пунктів десятого пакету санкцій проти РФ. Більше десяти країн ЄС виступили проти введення штрафів за невиконання зобов'язань по звітності про місце розташування російських активів.

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