Досягнуто згоди майже по всьому десятому пакету санкцій, проте Польща виступає проти обмеження імпорту синтетичного каучуку, яке вона вважає слабким.

ЄС не зміг підписати десятий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Politico, угоду було досягнуто майже по всьому пакету, проте Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, як вона стверджує, недостатньо сильні.

"Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", - заявив польський чиновник на умовах анонімності.

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Як йдеться в матеріалі, всі інші пункти санкційного пакету вже узгоджені.

Заперечення Польщі стосувалося запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку з Росії. За словами дипломата ЄС, прихильники санкцій закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн.

За словами польського чиновника, це навіть вище, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща є найбільш відвертим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення винятками для деяких компаній. Один з дипломатів ЄС сказав, що пропонована квота "робить санкції безглуздими".

Торгові дані показують, що імпорт з Росії не перевищував цю квоту за останнє десятиліття.

Нинішній пакет вже виключає інші спірні моменти, такі як заборона на імпорт російських алмазів, спрощення санкцій щодо членів сімей та оточення олігархів або санкції щодо окремих співробітників державної атомної компанії "Росатом".

Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами дипломатів, в п'ятницю, 24 лютого, відбудеться ще одна зустріч послів з 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати підписати санкційний пакет.

Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

У Швеції заявили, що десятий пакет санкцій буде потужним та збалансованим.

На зустрічі послів країн Євросоюзу 22 лютого не було ухвалено рішення стосовно десятого пакету санкцій проти Росії.

Станом на 23 лютого 2023 року країни ЄС провалили один з пунктів десятого пакету санкцій проти РФ. Більше десяти країн ЄС виступили проти введення штрафів за невиконання зобов'язань по звітності про місце розташування російських активів.

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