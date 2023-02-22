Угорщина навіть відступила у своїх забаганках, однак продовження слухання перенесли на завтра.

На зустрічі послів країн Євросоюзу 22 лютого не було ухвалено рішення про десятий пакет санкцій проти Росії. Як повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter, слухання продовжать завтра, 23 лютого.

"Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого", - написав Джозвяк.

В тому числі на це вплинула Угорщина. Будапешт не захотів підтримувати продовження поточних санкції на 9 чи 12 місяців замість поточних шести. Натомість угорці відступили від своєї ідеї захисту чотирьох осіб, котрих ЄС включив до десятого пакету санкцій.

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Відзначимо, що голова Європейського парламенту Жозеп Боррель упевнено наголошував на тому, що ювілейний, десятий пакет санкцій буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії: що відомо

15 лютого Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій та промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

У Швеції заявили, що десятий пакет санкцій буде потужним та збалансованим.

Окрім цього були відкриті перші подробиці чергового, ювілейного пакету санкцій.