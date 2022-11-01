До ключових видатків також увійдуть пенсії, медицина та освіта.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду назвав Держбюджет на 2023 рік "бюджетом для перемоги"

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд затвердив та передав до Верховної Ради оновлений бюджет на 2023 рік. Це буде бюджет для перемоги, адже більше 1 трлн грн буде направлено на армію та безпеку країни", - наголосив Шмигаль.

Відео дня

За словами прем'єра, іншими ключовими видатками стали пенсії, медицина та освіта.

Шмигаль також визнав, що Держбюджет на наступний рік через війну буде з безпрецедентним дефіцитом у 38 млрд доларів. Український уряд розраховує на допомогу США, країн Євросоюзу та МВФ у його покритті.

Дефіцит держбюджету України на 2023 рік

Як повідомляв УНІАН, через війну в Україні погіршився стан економіки.

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ хоче припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

Український уряд сподівається у 2023 році щомісяця отримувати від партнерів по 3,5 млрд доларів, щоб перекрити дефіцит бюджету.

Шмигаль назвав три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від партнерів: макрофінанс від ЄС у розмірі 12 млрд доларів, тобто, мільярд щомісяця; 12 млрд доларів від МВФ, який він має надати на наступний рік; і щомісяця по 1,5 млрд доларів від Сполучені Штатів.

Вас також можуть зацікавити новини: