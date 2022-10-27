Крім цього, держава потребує додаткового фінансування для відновлення критичної інфраструктури у найближчій перспективі.

Наступного року Україна щомісячно потребуватиме понад 3 мільярди доларів для покриття видатків соціальної сфери.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків", – цитує міністра прес-служба.

Крім цього, держава потребує додаткового фінансування для відновлення критичної інфраструктури у найближчій перспективі. У цьому питанні Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, зокрема ЄС.

Також Марченко наголосив, що більшість економічних та фінансових проблем у світі, спричинив збройний напад Росії.

"Україна здатна зупинити агресора і, як наслідок, глобальний вплив війни на весь світ, проте нам необхідна підтримка міжнародної спільноти, щоб якомога швидше перемогти. Зброя, санкції, фінансова допомога – те, чого ми потребуємо найбільше", — зазначив він.

Дефіцит держбюджету України

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році за рахунок коштів від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету у 2023 року складе близько 38 млрд доларів.

Він назвав три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від партнерів: макрофінанс від ЄС у розмірі 12 млрд доларів, тобто, мільярд щомісяця; 12 млрд доларів від МВФ, який він має надати на наступний рік; і щомісяця по 1,5 млрд доларів від Сполучені Штатів. Загалом це 3,5 млрд щомісяця, які можуть повністю перекрити дефіцит держбюджету України.

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