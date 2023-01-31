У МВФ заявили, що ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальній стабільності.

У 2023 році світова економіка сповільниться, а наступного року відновиться. За історичними мірками зростання залишиться слабким, оскільки боротьба з інфляцією і війна Росії проти України стримують активність.

Про це йдеться в прогнозі МВФ. Згідно з оприлюдненими матеріалами, перспективи менш похмурі, ніж у жовтневому прогнозі МВФ, проте ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальній стабільності, яка може дестабілізувати енергетичні або продовольчі ринки і ще більше роздрібнити світову економіку.

"Ми трохи підвищили наші прогнози зростання на 2022 і 2023 роки. Світове зростання сповільниться з 3,4 відсотка в 2022 році до 2,9 відсотка в 2023 році, а потім відновиться до 3,1 відсотка в 2024 році. У країнах з розвиненою економікою уповільнення буде більш вираженим: з 2,7 відсотка в минулому році до 1,2 відсотка і 1,4 відсотка в цьому і наступному роках. Дев'ять з десяти країн знизять темпи розвитку", - йдеться в прогнозі.

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Згідно з прогнозом, зростання в США сповільниться до 1,4 відсотка в 2023 році, оскільки підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи впливає на економіку.

Інфляція може залишатися незмінно високою на тлі триваючої напруженості на ринку праці і зростаючого тиску на заробітну плату, що зажадає посилення грошово-кредитної політики і, як наслідок, більш різкого уповільнення економічної активності.

Війна в Україні та допомога від МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд доларів. А вже 13 жовтня ці кошти в рамках екстреного фінансування від МВФ надійшли в Україну.

У листопаді 2022 року Україна та МВФ досягли домовленості про моніторингову програму із залученням ради директорів Фонду.

19 грудня Рада виконавчих директорів МВФ обговорила прийняту керівництвом МВФ моніторингову програму із залученням ради Фонду (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для України. Наступного дня МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

27 січня 2023 року стало відомо про те, що МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги в сумі 16 мільярдів доларів.

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