Програма Фонду залежить від виконання низки умов. Перші виплати за програмою можуть надійти вже у квітні.

Міжнародний валютний фонд вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги сумою 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Реалізація програми залежить від низки умов, включаючи схвалення з боку країн "Великої сімки", а також від донорів та кредиторів України, які забезпечують стійкість боргу країни. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики країні, охопленій війною. Своєю чергою, уряд України повинен буде взяти на себе зобов'язання щодо низки політичних заходів, а також успішно завершити чотиримісячну безготівкову програму МВФ, схвалену минулого року.

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У разі схвалення нова програма, розрахована на три-чотири роки із загальною сумою $14-16 мільярдів, передбачатиме виплату від 5 до 7 мільярдів доларів у перший рік. Є сподівання, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш надійде вже в квітні за найкращим сценарієм, зазначають джэерела Bloomberg. Очікується, що це допоможе збільшити фінансову підтримку України з боку державних і приватних кредиторів.

МВФ у коментарі Bloomberg зазначив, що фонд "як і раніше тісно взаємодіє" з Україною, і ця співпраця "може прокласти шлях до повноцінної програми". Але ніяких подробиць, зокрема щодо потенційного розміру кредиту, у МВФ не надали.

У Міністерстві фінансів України від коментарів відмовилися, зазначає Bloomberg. В окремій заяві в четвер Мінфін висловив сподівання на "повноцінну" програму з фондом, яка включатиме фінансування.

Утім, за словами джерел американського видання, якщо цей план не отримає підтримки з боку достатньої кількості країн-членів МВФ, фонд може надати Україні фінансування за програмою Rapid Financing Instrument на 1,3 мільярда доларів.

Минулого місяця МВФ оцінив, що зовнішнє фінансування України має становити щонайменше $39,5 млрд цього року. Однак Україні, імовірно, знадобиться ще близько $8 мільярдів цього року для відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, сказало одне з джерел.

Згідно з поточною програмою МВФ, український уряд зобов'язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центральним банком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях.

Допомога Україні від МВФ

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд доларів. А вже 13 жовтня ці кошти в рамках екстреного фінансування від МВФ надійшли в Україну.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

У листопаді Україна та МВФ досягнули домовленості про моніторингову програму із залученням Ради директорів фонду. 19 грудня Рада виконавчих директорів МВФ обговорила ухвалену керівництвом МВФ Моніторингову програму із залученням Ради фонду (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для України. Наступного дня МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

Економіка України - яка ситуація

Нагадаємо, Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році - на 0,3%. При цьому в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%. Зазначимо, що проектом держбюджету на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

Погіршення прогнозу в порівнянні з жовтневими оцінками обумовлено, перш за все, наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження ризиків безпеки. Водночас у прогнозі НБУ передбачається, що протягом 2023 року вдасться уникнути значних додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури, а бізнес і влада вживатимуть ефективних заходів для нівелювання наслідків вже зруйнованих потужностей.

Також у Нацбанку очікують, що загальний обсяг офіційного фінансування від міжнародних партнерів у 2023 році може перевищити $38 млрд., що дозволить уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту і підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні. У НБУ очікують, що на кінець 2023 року міжнародні резерви складуть близько $27 млрд і надалі будуть рости.

25 січня було оприлюднено звіт ООН, згідно з яким через російське вторгнення було знищено 35% української економіки.

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