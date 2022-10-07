За словами президента, "гроші сьогодні підуть в Україну".

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну", - зазначив він.

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Президент подякував очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ за підтримку.

Як раніше повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії Міжнародний валютний фонд надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.

На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.

У Нацбанку повідомили, що після схвалення радою виконавчих директорів МВФ виділення коштів вони можуть надійти до України вже в жовтні.

20 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що МВФ у жовтні розпочне роботу над новою програмою з Україною.

При цьому у Нацбанку заявляли, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

30 вересня Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердив розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть можливість Україні звернутися за новим траншем у розмірі 1,3 млрд доларів в рамках інструменту Rapid Financing Instrument.

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