Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну", - зазначив він.
Президент подякував очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ за підтримку.
Як раніше повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії Міжнародний валютний фонд надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.
На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.
У Нацбанку повідомили, що після схвалення радою виконавчих директорів МВФ виділення коштів вони можуть надійти до України вже в жовтні.
20 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що МВФ у жовтні розпочне роботу над новою програмою з Україною.
При цьому у Нацбанку заявляли, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.
30 вересня Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердив розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть можливість Україні звернутися за новим траншем у розмірі 1,3 млрд доларів в рамках інструменту Rapid Financing Instrument.